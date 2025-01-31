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В США заявили о планах России повысить дальность и точность «Искандера-М»

MWM: Россия удвоит дальность и повысит точность «Искандера-М»
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Россия в ближайшее время может наладить производство новой модели ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полета и повышена точность. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации авторов, дальность полета нового снаряда может составить около 1 тысячи километров. Журналисты утверждают, что такого результата получится достичь за счет нового более эффективного двигателя, а также увеличенного на примерно 15% запаса топлива.

«Новый вариант «Искандера-М» займет в российском арсенале важное место между оригинальным «Искандером-М» и «Орешником», — говорится в материале.

19 января в Госдепе заявили, что США не могут подтвердить соблюдение Россией в 2023 году ограничений по вооружениям в рамках ДСНВ , поскольку Москва приостановила участие в договоре и прекратила обмен данными. Согласно тексту документа, Москва перестала уведомлять Вашингтон о статусе наступательных вооружений и не позволяет американским инспекторам проверять свои объекты.

Ранее удар «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области попал на видео.

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