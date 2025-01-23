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Удар «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области попал на видео

Военкор Кулько показал видео удара «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Военкор Валентин Кулько в своем Telegram-канале опубликовал кадры удара «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области.

«В 10 км от госграницы в с.Яблоново Сумской области уссурийские десантники обнаружили штаб вражеской бригады, запросили удар ракетчиков и здание точно накрыл «Искандер», — комментирует военкор.

Речь идет о 41-ой бригаде ВСУ, которая участвует в нападении на Курскую область. Изначально ее целью было взятие населенного пункта Коренево и продвижение до Курской АЭС, но, благодаря действиям ВС РФ, у украинских военных ничего не получилось.

До этого украинский военнослужащий Владимир Дмиш заявил, что после попадания в плен к бойцам Вооруженных сил РФ смог поесть и поспать. Боец ВСУ сдался в плен в Курской области.

По словам мужчины, он служил в 23-м инженерно-позиционном полку украинских войск. В один день командование сообщило бойцам ВСУ о расформировании данного полка и отправке личного состава в Сумскую область, но в реальности солдат перебросили в российский регион.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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