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В Кремле осудили удары ВСУ по Курской области

Песков назвал «чудовищной провокацией» удары ВСУ по Судже в Курской области
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной провокацией» удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Судже в Курской области.

«Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлениями Минобороны. Нам нечего добавить. Это чудовищная провокация киевского режима», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

2 феврале в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области Украины, граничащей с российским регионом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН, ОБСЕ и ЕС отреагировать на удар по интернату в Судже.

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