Российский производитель поставил на фронт защищенную военную технику

Госкорпорация «Ростех» поставила очередную партию бронемашин для пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4 в войска. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Отмечается, что машины изготовлены на «Курганмашзаводе».

«Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Допзащита включает изделия для усиления бронирования и решетчатые экраны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что БМП и БМД также оборудованы так называемыми «накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Они позволяют лучше сохранять технику в боевых условиях.

До этого специалисты госкорпорации «Ростех» назвали самую проходимую и защищенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) в зоне спецоперации. САУ более проходима в условиях вязкого грунта благодаря гусеничной платформе танка Т-72 по сравнению с западными образцами.

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