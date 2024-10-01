Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы в зоне СВО вооружили танк морским бомбометом

В зоне СВО бойцы поставили морской бомбомет на шасси танка Т-80

close
РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции модернизировали Т-80 — основной танк советского производства. Об этом сообщает «Лента.ру».

Шасси боевой машины оснастили морской реактивно-бомбометной установкой РБУ-6000 («Смерч-2»), изначальное предназначение которой состояло в уничтожении подлодок и торпед. Энтузиасты поставили ее вместо башни танка.

Кроме того, стволы установки и корпус танка прикрыли специальными решетчатыми экранами.

До этого сообщалось, что в зоне СВО заметили танк Т-72 с необычным «мангалом» от дронов. Машина получила сплошной козырек, закрывающий крышу корпуса и башни от беспилотников. Более того, под навесом оказались и борта танка.

Позже в зоне СВО увидели новый российский «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. Российские военные оборудовали боевую машину антидроновыми решетками, закрывающими танк со всех направлений, а также цепями, траками и резиновыми экранами. Также Т-80БВ имеет динамическую защиту «Контакт-1».

Ранее журналисты рассказали, почему ВСУ редко используют западные танки в бою.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами