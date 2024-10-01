Российские бойцы в зоне СВО вооружили танк морским бомбометом

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции модернизировали Т-80 — основной танк советского производства. Об этом сообщает «Лента.ру».

Шасси боевой машины оснастили морской реактивно-бомбометной установкой РБУ-6000 («Смерч-2»), изначальное предназначение которой состояло в уничтожении подлодок и торпед. Энтузиасты поставили ее вместо башни танка.

Кроме того, стволы установки и корпус танка прикрыли специальными решетчатыми экранами.

До этого сообщалось, что в зоне СВО заметили танк Т-72 с необычным «мангалом» от дронов. Машина получила сплошной козырек, закрывающий крышу корпуса и башни от беспилотников. Более того, под навесом оказались и борта танка.

Позже в зоне СВО увидели новый российский «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. Российские военные оборудовали боевую машину антидроновыми решетками, закрывающими танк со всех направлений, а также цепями, траками и резиновыми экранами. Также Т-80БВ имеет динамическую защиту «Контакт-1».

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