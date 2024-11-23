Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире. Об этом он заявил в интервью Al Arabiya.

Разговор был записан на территории Уралвагонзавода. Медведев подчеркнул, что предприятие работает для достижения целей СВО.

«Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М «Прорыв». Многие эксперты полагают, что это лучший танк настоящего времени», — сказал он.

Недавно Медведев рассказал, что баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход СВО. Зампред Совбеза РФ уверен, что она изменит ход боевых действий.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, с ее помощью военные ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Ранее Медведев заявил о полноценной войне Запада против России.