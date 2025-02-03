ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинская армия атаковала три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.

По словам губернатора, в городе Грайворон в результате обстрелов были выбиты окна в двух частных домах, а также повреждены крыши и заборы. Обломки БПЛА попали в два автомобиля.

В селе Кукуевка дрон ВСУ атаковал машину. У дома, который находился рядом с местом атаки, выбиты окна. Кроме того, обстрелу подверглось село Долгое. При атаке БПЛА попал в сельскохозяйственный ангар, в результате прилета возник пожар. Бойцы подразделения «Орлан» совместно с сотрудниками предприятия оперативно потушили возгорание.

Информация о последствиях атаки уточняется. Специалисты проведут обход территории днем.

Вечером 2 февраля Гладков сообщил, что три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на два сельхозпредприятия в Репяховке.

Ранее дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области.