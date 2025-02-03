Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня вел огонь по мирному населению. Об этом в интервью РИА Новости рассказал местный житель Александр Забелин.

По его словам, снайпер прятался на улице Щорса. Он вел огонь по трем мужчинам, которые шли в гости к товарищу. Забелин отметил, что солдат ВСУ прятался в заброшенных квартирах, чердаках и подвалах.

«И вот, кого видел, того и стрелял», — добавил мирный житель.

До этого жительница Суджанского района рассказала о том, как бойцы ВСУ расправились с беременной женщиной на подконтрольной им территории Курской области. По ее словам, инцидент произошел на трассе, ведущей вглубь региона. Женщина добавила, что украинские солдаты разграбили дома местных жителей и, по неподтвержденной информации, увели детей из нескольких интернатов.

В конце декабря беженка из города Селидово сообщила, что украинские военные расправились с 12 жителями города, когда они набирали воду из скважины.

По словам женщины, в результате боевых действий в городе осталась только одна скважина с питьевой водой. Она находилась возле школы №6 и являлась местом притяжения для местных жителей. Жительница отметила, что солдаты ВСУ намеренно взорвали скважину.

Ранее стало известно, что Россия поднимет в ООН вопрос о преступлениях Украины.