СК сообщил о заочном приговоре наемнику из Грузии за участие в боях против России

СК: наемника ВСУ из Грузии Элиаву заочно приговорили к 14 годам колонии в России

Наемнику из Грузии Темуру Элиаве вынесли заочный приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Элиава вступил в военизированное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией). Там ему выдали личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение.

На территории тренировочных баз Элиава прошел подготовку, после чего до сентября 2024 года за деньги участвовал в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил России.

По данным ведомства, суд признал собранные доказательства достаточными для приговора. В итоге Элиаве назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Мужчина объявлен в международный розыск.

До этого московский суд заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии в боях в Курской области на стороне ВСУ.

Ранее СК сообщил, что розыск объявлены почти 590 наемников ВСУ.