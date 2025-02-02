Над Ростовской областью сбит БПЛА

В небе над Ростовской областью был сбит дрон. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА был ликвидирован средствами ПВО (противовоздушной обороны) в Миллеровском районе. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Рано утром в Ростовской области удалось подавить еще один вражеский дрон средствами радиоэлектронной борьбы. Днем в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Тогда Слюсарь также сообщил о сбитом БПЛА: летательный аппарат уничтожили силы мобильной огневой группы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Раде заявили, что дроны почти попали в офис Зеленского.