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Над Ростовской областью сбит БПЛА

Врио губернатора Слюсарь сообщил, что в Ростовской области уничтожен дрон
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Станислав Красильников/РИА Новости

В небе над Ростовской областью был сбит дрон. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА был ликвидирован средствами ПВО (противовоздушной обороны) в Миллеровском районе. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Рано утром в Ростовской области удалось подавить еще один вражеский дрон средствами радиоэлектронной борьбы. Днем в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Тогда Слюсарь также сообщил о сбитом БПЛА: летательный аппарат уничтожили силы мобильной огневой группы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Раде заявили, что дроны почти попали в офис Зеленского.

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Атаки БПЛА на Россию
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