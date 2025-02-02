В Ростовской области сбили беспилотник

Над Ростовской областью утром 2 февраля уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеский дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, никто не пострадал, а разрушений на земле нет.

Накануне сообщалось, что российские системы ПВО ликвидировали девять беспилотников над территорией России за ночь. А утром в пятницу Минобороны России сообщало, что за ночь перехватили и уничтожили сразу 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.