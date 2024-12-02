Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) вымогают деньги за то, чтобы не отправлять мобилизованных на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах России.

Агентство опубликовало переписку жительницы освобожденной от ВСУ части Запорожской области и ее сестры, живущей в Днепропетровской области Украины. В переписке женщина жалуется своей сестре, что ее мужа насильно мобилизовали в украинскую армию.

«За то, что он не будет принимать участие в боевых действиях, у родственников вымогают крупную сумму денег (...) Если в кратчайший срок нужная сумма не окажется у ТЦК, то его сразу отправят на самое горячее направление», — сообщили источники агентства.

До этого сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных мужчин с крысами.

По словам работника украинского военкомата, иногда насильно мобилизованные украинцы «продолжают оказывать сопротивление даже внутри транспортного средства» после того, как их забрали на улице.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации.