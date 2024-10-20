ТЦК на Украине устроили «большую аферу» с нарушением правил военного учета

На Украине военнообязанные, обновившие свои персональные данные до 17 июля, получают сообщения о необходимости явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования, т.е. военкоматы) из-за нарушения правил военного учета, пишет «Страна.ua».

Адвокат Роман Симутин назвал происходящее «большой аферой ТЦК» и сравнил ее с МММ (крупнейшей в истории РФ финансовой пирамидой, организованной Сергеем Мавроди) и отметил, что при таком сценарии тот факт, что мужчина вовремя уточнил свои персональные данные, становится не важным.

«Работники ТЦК и полицейские будут видеть последнюю запись о том, что у мужчины выявлены нарушения правил военного учета, для устранения которых было необходимо обратиться в ТЦК, но он не обратился», — заявил Симутин.

Он добавил, что следующим шагом станет задержание и принудительное доставление мужчин в военкоматы.

Другой адвокат Ростислав Кравец подтвердил газете, что участились случаи, когда только пришла повестка обновить данные, мужчина идет в ТЦК, где его мобилизуют.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в сети появилось видео насильственной мобилизации водителя в Одесской области.