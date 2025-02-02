Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал сообщение генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна о двигавшейся к украинской границе венгерской армии 24 февраля 2022 года. Его слова приводит «Лента.ру».

«Венгрия никогда не скрывала, что на территории бывшей УССР, недалеко от границ советско-венгерских, а впоследствии украинско-венгерских, проживает большая венгерская община», — сказал Климов.

Он отметил, что не исключает, что венгерское правительство «пыталось какие-то превентивные меры принять».

Советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан ранее заявил, что если Украина будет угрожать энергобезопасности Евросоюза, Венгрия не позволит ей присоединиться к объединению. Он подчеркнул, что политика Брюсселя должна прежде всего защищать государства-члены ЕС и их стратегические интересы, а поведение Киева подрывает их энергобезопасность.

Ранее Венгрия сочла стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической».