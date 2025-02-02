В Венгрии пригрозили не пустить Украину в ЕС

Венгрия может не пустить Украину в ЕС, если та будет угрожать энергобезопасности

Если Украина будет угрожать энергобезопасности Евросоюза, Венгрия не позволит ей присоединиться к объединению, заявил в радиопрограмме Kossuth советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан.

Он подчеркнул, что политика Брюсселя должна прежде всего защищать государства-члены ЕС и их стратегические интересы, а поведение Киева подрывает их энергобезопасность.

«Венгрия может способствовать поддержанию европейского дискурса по Украине только в том случае, если получит гарантии того, что ее энергетическая безопасность не будет подвергаться угрозе со стороны Украины», — сказал Балаж Орбан.

Он добавил, что Будапешт получил гарантии энергетической безопасности от Брюсселя, который обещал начать переговоры с Киевом.

«Мы получили эти гарантии, и если они окажутся не просто на бумаге, то сотрудничество с Венгрией будет возможным. Если же нет, то Венгрии придется рассмотреть еще более жесткие и серьезные контрмеры», — сказал политик.

Он отметил, что Венгрия всегда может остановить сближение Украины с ЕС.

На этом фоне 31 января премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт может наложить вето на продление антироссийских санкций, если Еврокомиссия не станет добиваться возобновления транзита газа из РФ. До этого глава правительства Словакии Роберт Фицо также говорил, что его страна может заблокировать предоставление нового транша финансовой помощи, если Киев не возобновит транзит.

Ранее Венгрия сочла стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической».