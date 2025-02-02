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Смягчение Байденом приговоров в конце срока вызвало гнев минюста США

WSJ: Байден вызвал гнев минюста США смягчением приговоров для наркопреступников
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Elizabeth Frantz/Reuters

Массовое смягчение приговоров для лиц, осужденных за наркопреступления, осуществленное президентом Джо Байденом в последние дни его президентского срока, вызвало резкую критику и недовольство в министерстве юстиции США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания в минюсте утверждают, что стремление Байдена установить рекорд по количеству помилований и смягчений приговоров повлек «хаотический процесс в Белом доме», который вызвал «гнев и смятение в минюсте».

В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что президент помиловал значительное число лиц с тяжким криминальным прошлым, не заслуживающих, по мнению минюста, такого снисхождения.

Согласно электронному письму, с которым ознакомилась WSJ, лишь около 10% (258 человек) из 2500, которым смягчили наказание, были рекомендованы к этому минюстом.

Решение президента Байдена от 17 января о смягчении приговоров для приблизительно 2500 человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, позволило ему установить новый рекорд в истории США по количеству вынесенных помилований и смягчений наказаний за один президентский срок.

20 января Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи.

Ранее Захарова пошутила над решением Байдена помиловать родственников.

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