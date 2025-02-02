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На Западе заявили, что конфликт на Украине вовлек частные компании в новую эпоху войн

Foreign Affairs заявил о новой эпохе «частных войн»
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Конфликт на Украине знаменует новую эру ведения войн, характеризующуюся беспрецедентным уровнем вовлеченности частных компаний в обеспечение безопасности военной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

«Конфликт на Украине положил начало новой эпохе войн, в которой коммерческие компании, многие из которых американские, скорее всего, будут сами обеспечивать и защищать критически важную цифровую инфраструктуру», — говорится в статье.

Примерами такой поддержки служат предоставление спутникового интернета компанией Starlink Илона Маска, перенос государственных данных в облачные хранилища Microsoft и Amazon Web Services, а также предоставление спутниковых снимков мест боевых действий компаниями Capella Space, HawkEye 360 и Maxar Technologies.

Foreign Affairs подчеркивает, что, не являясь производителями оружия, эти компании напрямую влияют на ход боевых действий, обеспечивая критически важные цифровые сервисы.

Microsoft, по оценкам журнала, предоставила Украине поддержку на сумму около $500 млн, а SpaceX – более $80 млн на обслуживание Starlink.

Издание обращает внимание на влияние личных связей между представителями украинского правительства и американскими компаниями. Однако журнал предполагает, что в будущих конфликтах, таких как потенциальный конфликт вокруг Тайваня, характер помощи крупных корпораций может измениться, ссылаясь на нежелание Илона Маска оказывать поддержку Тайваню через Starlink, обусловленное его заявлениями о статусе острова и желанием сохранить бизнес-отношения с Китаем.

Ранее на Западе признали, что Украина «проиграла войну».

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