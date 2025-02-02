Минобороны заявило о поражении сил и техники ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС РФ поразили силы и технику ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили силы и технику украинской армии в четырех населенных пунктах Сумской области Украины. Об этом заявило министерство обороны России.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области», — говорится в сводке ведомства.

2 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в городе Сумы, а также о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

До этого глава украинской Запорожской областной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольной украинским войсками части региона были повреждены объекты инфраструктуры.

Накануне российское Минобороны сообщало о массированном ударе оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, критически важных для функционирования ОПК Украины.

Ранее в Минобороны назвали целенаправленным удар по интернату в Судже.