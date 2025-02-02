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Раскрыты потери ВСУ в зоне действия группировок войск РФ за сутки

Потери ВСУ в зоне действия группировок войск РФ за сутки превысили 1200 человек
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Потери ВСУ в зоне действия группировок войск России «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» за сутки превысили 1200 человек. Это следует из ежедневной сводки, опубликованной Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным МО, потери противника в зоне действия группировки войск «Север» составили до 20 военнослужащих, «Запад» — до 295, «Юг» — до 200, «Центр» — до 515, «Восток» — свыше 140, «Днепр» — до 60. В сумме — 1230.

Также в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки в зоне СВО средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об общих потерях ВСУ в курском приграничье. Согласно сводке ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных.

При этом, по данным министерства, каждый месяц Украина способна отправлять на линию фронта лишь около 30 тыс. человек. Однако они не имеют необходимой боевой подготовки, поэтому численность украинской армии сокращается.

Ранее «Военный обозреватель» назвал цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе.

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