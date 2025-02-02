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Пленный солдат ВСУ рассказал о приказе ликвидировать определенных людей в ДНР

РИА: солдатам ВСУ приказали ликвидировать всех младше 40 лет в Новоселидовке
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Volodymyr Petrov/Reuters

Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал, что командование приказывало ликвидировать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Лилия Хатько.

По словам очевидицы, к ним пришел сдаваться парень по имени Влад с белой футболкой. Он и рассказал, что получил от командиров приказ устранять молодых людей в округе. Позже мирные жители услышали по рации украинца, что солдатам ВСУ приказали ликвидировать всех, у кого нет опознавательных знаков, в том числе волонтеров.

Украинский пленный также рассказал, как прятался двое суток и готовился сдаться в плен.

«Забросили украинцев сюда, четыре человека, в школу. Он от них удрал, спрятался от них. Он сидел два дня в кабинете учителя в спортзале, он уже там развален был», — добавила Хатько.

До этого военнопленный Дмитрий Какойло, служивший в ВСУ, рассказал, что два года скрывался от сотрудников ТЦК (аналог военкомата), пока на не нарушил правила дорожного движения. Он рассказал, что получил контузию весной 2022-го, после чего его направили в Запорожье, но командир оформил его отъезд в больницу как самовольное оставление части.

Ранее получивший ранение боец ВСУ заявил, что ему помогли российские врачи.

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