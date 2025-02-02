Spiegel: ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии в Донбассе

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Донбассе, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут этого остановить. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Фронт смещается медленно, но верно. ВС России оттесняют окоп за окопом, село за селом. Ситуация для ВСУ паршивая», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сегодня даже те батальоны украинских войск, которые обычно занимались наступательными действиями, сидят в обороне и отбиваются от российских атак.

Накануне телеканал CNN заявил, что соглашение о прекращении огня может стать катастрофой для Украины.

Командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин считает, что единственной гарантией безопасности для Украины является появление на территории республики войск НАТО.

Ранее профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине.