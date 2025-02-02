Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали «паршивым» положение ВСУ в Донбассе

Spiegel: ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии в Донбассе
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Донбассе, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут этого остановить. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Фронт смещается медленно, но верно. ВС России оттесняют окоп за окопом, село за селом. Ситуация для ВСУ паршивая», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сегодня даже те батальоны украинских войск, которые обычно занимались наступательными действиями, сидят в обороне и отбиваются от российских атак.

Накануне телеканал CNN заявил, что соглашение о прекращении огня может стать катастрофой для Украины.

Командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин считает, что единственной гарантией безопасности для Украины является появление на территории республики войск НАТО.

Ранее профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами