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В ВСУ предрекли катастрофу в случае прекращения огня на Украине

CNN: в ВСУ считают, что прекращение огня станет катастрофой для Украины
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Reuters

Соглашение о прекращении огня может стать катастрофой для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN после общения с представителями ВСУ.

«Если сейчас будет прекращение огня, нам станет только хуже. Потому что враг восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется и снова нападет», — заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин.

По его словам, единственная гарантия безопасности для Украины – появление на территории республики войск НАТО. Он утверждает, что Россия «боится Америки, боится НАТО в целом».

Другой солдат в беседе с CNN высказал мнение, что вероятность прекращения огня составляет всего 30%, поскольку «ситуация на фронте не такова, чтобы мы могли видеть, что будет перемирие, и все это очень сложно».

Еще один военный украинский военный заявил, что «другая сторона побеждает и захватывает территории, а нам, по большому счету, нечего сказать».

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему возможного отступления ВСУ на линии боевого соприкосновения. Меркурис считает, что такая психологическая реакция может быть связана с отсутствием у украинского лидера военного образования, в связи с чем у него выработался «дилетантский» подход к соответствующим вопросам.

Ранее профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине.

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