США впервые применили истребители для удара по ИГ в Сомали

ABC News: США нанесли авиаудары по ИГ в Сомали с помощью истребителей

Соединенные Штаты Америки впервые применили истребители для ударов по целям террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали, а не беспилотники. Об этом сообщает ABC News.

«Примечательно, что удары наносились не с помощью беспилотников, а истребителями с авианосца USS Harry S. Truman, который в настоящее время находится в Красном море, а также истребителями ВВС США <...> Эти атаки были наступательными авиаударами по ИГ, а не оборонительными ударами беспилотников», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет подтвердили факт авиаудара, заявив, что в результате атаки не пострадал ни один мирный житель.

Накануне стало известно, что Трамп отдал приказ военным о проведении точечного удара по одному из лидеров ИГ в Сомали.

29 января эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти Дональда Трампа. За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГ.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный Сомалиленд готов в обмен на признание разместить в Бербере базу США.