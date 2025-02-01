В Германии заявили о частых атаках российских дронов на колонны ВСУ

Колонны украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) часто подвергаются атакам российских беспилотников. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

В материале отмечается, что после взятия под контроль российских войск Нововасильевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать второстепенные маршруты, что значительно увеличивает пути снабжения передовых частей. Как пишет Tagesschau со ссылкой на украинский портал DeepState, Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск), приблизившись на несколько сотен метров к трассе М04/Е50, которая соединяет этот город с Константиновкой.

До этого агентство Reuters отмечало, что взятие Красноармейска под контроль российских войск позволит ВС РФ продолжать наступление на Запад. По данным агентства, которое ссылается на украинского градоначальника, в Красноармейске осталось не более 7 тыс. населения из 60 тыс. человек, которые проживали здесь до начала боевых действий.

До этого Национальная полиция Украины призвала жителей Димитрова (украинское название — Мирноград), расположенного на восток от Красноармейска поблизости от линии фронта как можно скорее эвакуироваться из города.

Ранее стало известно о приближении российских войск к Днепропетровской области.