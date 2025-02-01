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В ВСУ раскрыли детали о комбинированном ночном ударе по Украине

В ВСУ заявили, что Россия при ударе по Украине выпустила более 40 ракет
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Воздушные силы ВСУ рассказали в своем Telegram-канале подробности о комбинированном ударе по территории Украины в ночь на 1 февраля.

Согласно публикации, в нем были задействованы ракеты воздушного и наземного базирования разных типов, ударные БПЛА Shahed и дроны-имитаторы. В посте утверждается, что противник выпустил по республике семь баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, семь крылатых ракет «Искандер-К», по восемь крылатых ракет Х-22/32 и Х-101/Х-55см, 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и две управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что большая часть ракет не достигла целей, однако в ходе удара были зафиксированы попадания в Одессе и Полтаве.

Российское Минобороны на этом фоне сообщило, что в ночь на 1 февраля Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.

Ранее в Совфеде сочли оправданными массированные удары по объектам на Украине.

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