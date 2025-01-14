Россиянке отказали в заключении контракта на СВО

С жительницей Новосибирска отказались заключать контракт и отказались отправлять ее в зону специальной военной операции на Украине из-за отсутствия у нее высшего образования. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, 18-летняя девушка учится на первом курсе медицинского вуза. В Минобороны заявили, что пока ее знаний недостаточно для того, чтобы служить военным медиком.

Сама россиянка отметила, что мечтает служить на СВО вместе со своими отцом и братом. Она заявила, что пока собирается заняться организацией гуманитарной помощи в военное подразделение, в котором служат ее родственники.

До этого участника СВО, который приехал в отпуск в Челябинскую область, согласились расписать с матерью его детей в ЗАГСе только после обращения в СМИ. Он поделился, что уже был женат дважды на этой женщине, но два раза пара расторгала отношения.

Ранее жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны СВО.