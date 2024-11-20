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СМИ узнали о готовности Трампа признать Сомалиленд государством

Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп после прихода к власти может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на экс-министра обороны Британии Гэвина Уильямсона.

В разговоре с изданием он рассказал, что провел с командой Трампа переговоры «об официальном признании Сомалиленда». По словам Уильямсона, избранный президент готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны.

Бывший британский министр выразил уверенность, что Трамп возьмется за этот вопрос сразу после вступления в должность президента в январе.

1 января 2024 года Эфиопия и непризнанное государство Сомалиленд, расположенное на северо-западе Федеративной Республики Сомали, заключили меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, Эфиопия получила доступ к Красному морю. Власти Сомали заявили, что будут оспаривать меморандум, который, по их мнению, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых протестных акций с осуждением документа. Несколько государств, в том числе Соединенные Штаты и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.

Ранее власти Сомали выслали из страны эфиопского дипломата.

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