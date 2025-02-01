Военный РФ рассказал, как при отсутствии запчастей починили трофейный БТР

Ремонтно-эвакуационной группе ВДВ удалось восстановить трофейный БТР (бронетранспортер) М113 ВСУ, который доставили из курского приграничья. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Мастер ремонтного отделения с позывным «Добрый» рассказал, что гусеничная лента у БТР была полностью разбита. Кроме того, была вырвана торсионная подвеска (привод, предназначенный для управления движением гусеничной техники). Мастер объяснил, что трудность восстановления бронетранспортера американского производства заключалась в том, что это — трофей и запчастей для него у ремонтно-эвакуационной группы не было.

«Нам пришлось найти еще один трофей, чтобы восстановить данный бронетранспортер. Разбирали, смотрели, как что ставится, так уже сами додумывались и делали», — сказал «Добрый».

В Минобороны добавили, что решение об использовании восстановленной техники будет принято позднее.

В январе Германия передала Киеву новейшую боевую машину пехоты Lynx — чтобы украинская армия испытала ее в условиях военных действий. Впоследствии в ВСУ могут начаться серийные поставки этой бронетехники. Что это за БМП, какие у них преимущества и смогут ли они помочь ВСУ, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

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