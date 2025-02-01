На Украине военный врач пожаловалась на коррупцию в медицинских службах ВСУ

Военный врач Оксана Корчинская заявила о масштабной коррупции в медицинских службах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, медики, пойманные на взятках, часто избегают наказания благодаря судебным решениям, передает издание «Политнавигатор».

«У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог», — возмутилась Корчинская.

Она также отметила, что правоохранительные органы и суды часто не выполняют свои обязанности, что позволяет виновным оставаться безнаказанными.

Корчинская привела пример бывшей командующей Медицинской службой Остащенко, которая, по ее словам, ушла на пенсию без последствий после исчезновения лекарств на 290 миллионов гривен.

«И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», — добавила врач.

31 января сообщалось, что среди солдат украинской 14-й механизированной бригады зреет сильное недовольство, вызванное торговлей должностями — в коррупции обвиняют командование подразделения ВСУ.

Ранее антикоррупционное бюро завело дело на министра обороны Украины.