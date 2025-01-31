Среди солдат украинской 14-й механизированной бригады зреет сильное недовольство, вызванное торговлей должностями — в коррупции обвиняют командование подразделения ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил представитель антифашистского подполья, которое действует на территории Украины.

«Военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ выступили с публичным обращением к населению в связи с тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо. В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей и оставлению своих позиций на передовой», — рассказал источник агентства.

До этого боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить Владимира Зеленского.

Мужчина также посоветовал прекратить героизацию нацистов и остановить ТЦК, которые терроризируют население Украины.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал новобранцев к бунту.