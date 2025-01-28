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Российские войска нанесли серию ударов по натовским складам ВСУ

Лебедев: ВС России атаковали украинские аэродромы и склады НАТО
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Минобороны РФ

Российские войска ночью ударили по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам на территории республики. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в ночь на 28 января ВС РФ ударили по месту дислокации украинских военных, в котором еще были склады и артиллерийская техника НАТО.

Лебедев добавил, что российские войска также атаковали по аэродрому Школьный в Одессе, где расположено много складов и пункт сбора дронов. Также взрывы зафиксировали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге.

В Минобороны РФ утром сообщали, что российские войска за прошлые сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины в 152 районах.

Ранее российские войска заняли поселок в Харьковской области.

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