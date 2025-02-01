В курском приграничье ВС РФ ликвидировали более 150 солдат ВСУ

За сутки украинская сторона потеряла более 150 военных в курском приграничье. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. В общей сложности подразделения группировки войск «Север» при наступлении поразили 11 бригад противника — тяжелую механизированную, четыре механизированных, две десантно-штурмовых, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны. Это произошло в районе сел Гуево, Гоголевка и Малая Локня и деревень Новая Сорочина и Куриловка.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курске беженцы начали опасаться, что их перестанут кормить.