Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые в связи с активностью российской авиации на Украине. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Действия польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине», — уточнили в ведомстве.

Утром 1 февраля сообщалось, что оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что польские истребители подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине.

Польское командование приняло решение привести в действие все имеющиеся в распоряжении силы и средства. По данным ведомства, в воздух были подняты два истребителя. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

По данным польских военных, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Ранее сообщалось, что в Польше ждут провокаций на границе с Белоруссией «под диктовку Кремля».