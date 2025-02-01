Российские войска дроном уничтожили около 40 целей в Херсонской области

Российские военные с помощью дронов «Молния-2» за три месяца уничтожили около 40 целей в Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник службы беспилотной авиации с позывным «Око».

По его словам, дрон использовался на данном направлении около трех месяцев, и в основном поражались пункты временной дислокации, а также скопления техники и живой силы противника.

Оператор-сапер взвода разведывательно-ударных коптеров «Бобер» отметил, что дрон обладает дальностью до 50 км, что позволяет запускать его на значительном расстоянии от линии соприкосновения, и способен переносить до 6 кг. Старший оператор «Молнии-2» с позывным «Левша» добавил, что дрон демонстрирует хорошие результаты по сравнению с первой версией.

В субботу Telegram-канал SHOT писал, что российские военнослужащие сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском на Богуславском направлении.

Ранее ВС РФ уничтожили почти 100 украинских военных по координатам херсонских подпольщиков.