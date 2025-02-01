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ВС РФ уничтожили почти 100 украинских военных по координатам херсонских подпольщиков

«Русский Херсон»: 97 бойцов ВСУ уничтожены по координатам подпольщиков Херсона
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Stringer/Reuters

Российские военные уничтожили 97 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области по координатам, переданным подпольщиками организации «Русский Херсон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление сил сопротивления.

Вооруженные силы РФ использовали данные о расположении частей ВСУ, чтобы нанести по ним удары. В итоге противник потерял 97 бойцов, 19 пунктов управления беспилотниками, пять лодок, четыре наблюдательных пункта, 16 автомобилей и три антенны Starlink.

«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает выявлять места дислокации вражеской техники и живой силы противника, содействуя успешному уничтожению террористов», — отмечается в заявлении.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Часть региона продолжает оставаться под контролем ВСУ. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

23 января сообщалось, что российские военные ликвидировали 191 бойца ВСУ и 28 пунктов управления беспилотниками ВСУ по координатам, переданным «Русским Херсоном».

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.

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