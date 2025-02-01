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В Харьковской области заявили о стягивании сил ВСУ в направлении Двуречной

Ганчев: украинские военные каждый день бьют по Двуречной артиллерией и БПЛА
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские войска стянули большое количество сил в направлении поселка Двуречная в Харьковской области, который под свой контроль взяли Вооруженные силы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по населенному пункту. Для этого они используют как артиллерийские орудия, так и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в посёлок пока рано. <...> На сегодняшний день в Двуречную не могут проехать даже сотрудники администрации», — подчеркнул Ганчев.

Он добавил, что российским военнослужащим предстоит выполнить еще «много тяжелой работы». Только после этого жители поселка смогут вернуться в свои дома, пояснил глава ВГА.

28 января пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что ВС РФ взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов в Харьковской области находится под контролем ВС РФ.

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