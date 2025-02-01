Численность бундесвера снова сократилась

Численность вооруженных сил Германии сокращается второй год подряд и остается ниже целевой планки в 203 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

«В прошлом году численность военнослужащих в бундесвере снова немного сократилась, несмотря на увеличение числа новобранцев», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства обороны ФРГ отметил, что на конец года численность солдат составляла около 181 150 человек. Годом ранее, 31 декабря 2023 года было примерно 181 500 человек. В конце 2022 года в ВС ФРГ было 183 050 военнослужащих.

До этого Bild писал о том, что бундесвер планирует усилить свое присутствие в Балтийском море с помощью нового специального корабля, способного противостоять российскому флоту. Компания Naval Vessels Lürssen (NVL) Group представила проект спецкорабля NTV 130 министру обороны Германии Борису Писториусу. Подчеркивается, что судно было разработано для защиты ключевых объектов инфраструктуры, включая подводные кабели и ветряные электростанции.

Ранее МИД Германии допустил участие бундесвера в миссии после конфликта на Украине.