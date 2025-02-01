Российский спецназ отбросил назад ВСУ в Курской области

Отряд спецназа «Ахмат» отбросил ВСУ на 4 км от Бердина в Курской области

Бойцы отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» отбросили украинских военнослужащих примерно на 4 км от хутора Бердин в Курской области и постепенно забирают его опорные пункты. Об этом рассказал ТАСС боец отряда с позывным «Рэй».

По его словам, сейчас украинские подразделения находятся в обороне. Российские бойцы «толкаются» и делают это удачно, с каждым днем забирают у ВСУ территорию, противник отступает.

«Они захлебнулись здесь, в основном «толкаемся» мы. От Бердина они находятся сейчас в 4 км», — поделился Рэй.

Он добавил, что бойцы «Каштана» ежедневно ведут наступательные действия и в боях сталкиваются с большим количеством украинских военнослужащих с тюремными татуировками.

19 января заместитель командира взвода отряда «Каштан» с позывным «Декоратор» сообщил, что украинские беспилотники сбрасывали мины на курский хутор Бердин. По его словам, ВС РФ стараются им противодействовать, высылая саперов для ликвидации боеприпасов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.