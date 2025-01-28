Украинские военные, покидая территории, проводят массовые расстрелы мирного населения. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, передает ТАСС.

«По мере освобождения конституционных территорий Российской Федерации от украинских боевиков российские войска, заходя в города, столкнулись с фактами массовых расстрелов мирного населения уходящими подразделениями ВСУ», — говорится в документе.

По словам Мирошника, точное число расстрелянных жителей на данный момент установить невозможно. Он подчеркнул, что российские правоохранители собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Посол отметил, что показания мирных жителей Курской области подтверждают массовые факты мародерства, а также насильственного удержания граждан.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Хинштейн заявил о сложностях с вывозом жителей курского села.