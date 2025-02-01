Минобороны РФ: ВСУ за время СВО потеряли 652 самолета и более 20 тысяч танков

Министерство обороны России перечислило потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

С февраля 2022 года украинская армия лишилась 652 самолетов, 283 вертолетов, 42095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20984 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.

В декабре прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек.

21 января президент США Дональд Трамп привел другую цифру. Он сказал, что Украина в конфликте с Россией потеряла 700 тысяч солдат.

Ранее на Западе предрекли катастрофу для ВСУ.