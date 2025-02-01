Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ перечислило потери ВСУ с начала спецоперации

Минобороны РФ: ВСУ за время СВО потеряли 652 самолета и более 20 тысяч танков
close
Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России перечислило потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

С февраля 2022 года украинская армия лишилась 652 самолетов, 283 вертолетов, 42095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20984 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.

В декабре прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек.

21 января президент США Дональд Трамп привел другую цифру. Он сказал, что Украина в конфликте с Россией потеряла 700 тысяч солдат.

Ранее на Западе предрекли катастрофу для ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами