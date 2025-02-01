Российские военнослужащие поразили минометную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бригаду «Север-V» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг».

По данным агентства, замаскированную минометную позицию обнаружили операторы БПЛА бригады «Север-V». Отмечается, что ранее установка вела атаку по позициям российской жилой застройки.

«В результате огня артиллерии и корректировки удара с воздуха минометная позиция и пункт временной дислокации противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в городе Ахтырка Сумской области. По предварительным данным, российские бойцы ликвидировали порядка 19 солдат ВСУ, около 30 получили ранения.

До этого экипаж истребителя — бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника.

Ранее российский медик рассказал о стимуляторах в аптечках бойцов ВСУ.