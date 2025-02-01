Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский медик рассказал о стимуляторах в аптечках бойцов ВСУ

Медик ВС РФ «Санта» заявил, что украинские бойцы часто используют стимуляторы
close
nna Varenytsia/Reuters

Украинские военнослужащие в ходе боевых действий часто принимают стимуляторы, которые носят с собой в аптечках вместе с обезболивающими препаратами. Об этом рассказал медик Вооруженных сил РФ с позывным «Санта», пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, используют ли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) психостимуляторы. Мужчина подтвердил, что в рядах украинских войск действительно существует такая практика.

«Не раз видел в аптечках [бойцов ВСУ] препараты, <...> явно стимуляторы и мощные обезболивающие», — уточнил «Санта».

23 декабря 2024 года издание «Страна.ua» со ссылкой на командира одной из рот ВСУ сообщило об алкоголизме среди украинских военнослужащих. Как рассказал офицер, до 70% личного состава ВСУ регулярно употребляют по 50 граммов спиртных напитков «лишь бы спокойно заснуть».

При этом алкоголь на всех действует по-разному. Кому-то он действительно помогает высыпаться и набираться сил для выполнения задач на поле боя, а кто-то даже после небольшой дозы не может наутро встать с кровати.

Ранее бывшего командира ВСУ заподозрили в поставках наркотиков в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами