Украинские военнослужащие в ходе боевых действий часто принимают стимуляторы, которые носят с собой в аптечках вместе с обезболивающими препаратами. Об этом рассказал медик Вооруженных сил РФ с позывным «Санта», пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, используют ли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) психостимуляторы. Мужчина подтвердил, что в рядах украинских войск действительно существует такая практика.

«Не раз видел в аптечках [бойцов ВСУ] препараты, <...> явно стимуляторы и мощные обезболивающие», — уточнил «Санта».

23 декабря 2024 года издание «Страна.ua» со ссылкой на командира одной из рот ВСУ сообщило об алкоголизме среди украинских военнослужащих. Как рассказал офицер, до 70% личного состава ВСУ регулярно употребляют по 50 граммов спиртных напитков «лишь бы спокойно заснуть».

При этом алкоголь на всех действует по-разному. Кому-то он действительно помогает высыпаться и набираться сил для выполнения задач на поле боя, а кто-то даже после небольшой дозы не может наутро встать с кровати.

Ранее бывшего командира ВСУ заподозрили в поставках наркотиков в армию.