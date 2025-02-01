Российский истребитель уничтожил военных ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя — бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заявили в министерстве.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили атаки 12-ти бригад ВСУ в ходе отражения попыток вторжения в Курскую область. Там добавили, что боевые действия шли в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня и ряд других сел.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.