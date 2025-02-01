Министр обороны ФРГ выступил против идеи Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel не поддержал требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП, объяснив это слишком высоким для Германии показателем.

«5% нашего ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета — это почти каждый второй евро, который тратит правительство ФРГ, или 230 млрд евро. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы потратить столько денег», -— сказал Писториус.

По его словам, ФРГ внесет свой вклад в оборону НАТО, который соответствует масштабам страны. При этом министр отметил, что в будущем Германия будет тратить на военные нужды больше, чем 2% от ВВП, которые сейчас выделяет правительство.

Писториус подчеркнул, что страны Североатлантического альянса не могут следовать цифре, которую озвучил Трамп в «в одностороннем порядке без обсуждений». Однако глава Минобороны ФРГ согласился, что необходимость повышения расходов на оборону является обоснованной.

9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, что для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

До этого Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал идею Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП.