В Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении.

Курян, находящихся в помещении, призвали укрыться в комнатах без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто во время ракетной опасности оказался на улице, попросили зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого сообщалось, что экипаж истребителя — бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.