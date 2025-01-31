В Минобороны отчитались о групповых ударах по Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю

Вооруженные силы (ВС) России нанесли за неделю семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«С 25-го по 31-е января ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе отработки боевых целей российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов. Кроме того, удары были нанесены по местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Среди прочего, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Донецкой народной республике. В оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» также взяли населенные пункты Зеленое и Новоелизаветовка в этом регионе.

В ходе боевых действий российская группировка войск нанесла поражение подразделениям бригад Вооруженных сил Украины, теробороны, нацгвардии и бригады «Лють» украинской национальной полиции.

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