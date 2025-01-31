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В Курской области отразили атаки 12 бригад ВСУ

МО РФ: российские войска отразили атаки 12 бригад ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отразили атаки 12-ти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отражения попыток вторжения в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия шли в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня и ряд других сел. Также была отражена одна контратака противника.

Среди прочего российские войска ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ.

До этого сообщалось, что постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций в Женеве планирует передать в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных силах Украины в селе Русское Поречное Курской области.

Ранее Кремль прокомментировал сообщения об отсутствии корейских военных в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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