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Пентагон засекретил имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Пентагон засекретил имя военнослужащего из вертолета, потерпевшего крушение
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U.S. Coast Guard/AP

Пентагон отказался раскрывать имя одного из военнослужащих, находившихся на борту военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американского оборонного ведомства.

«По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться», — сообщили в Пентагоне.

При этом известны имена двух других членов экипажа вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом. Это сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из Джорджии, и старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет выполнял тренировочный полет, на его борту было как минимум три военнослужащих.

Ранее в США объяснили, почему пилот разбившегося в Вашингтоне вертолета не заметил самолет.

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