Часть города в Одесской области осталась без света

Часть Ильичевска (украинское название — Черноморск) в Одесской области осталась без света в результате обстрелов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом областной ВГА Олег Кипер.

«Есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты уже работают над восстановлением света в домах», — заявил Кипер.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о взрыве, который прогремел в торговом порту в Одесской области, где вооруженные силы Украины хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Черниговской области сообщили о повреждении промпредприятия.