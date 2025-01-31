Средства ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские дроны были уничтожены в период с 18:30 мск до 21:00 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что под удар одного из беспилотников попало село Новая Деревня Белгородского района. В результате атаки оказался ранен мирный житель.

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, у пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы.

Утром 31 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ранее в Курской области сбили две ракеты ВСУ.